Украина Телефонные минеры сообщили о минировании почти двухсот детсадов Одессы

2021-01-20 12:14 77

В Одессе правоохранители проверяют информацию о минировании 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов.

"На электронный адрес полиции поступило сообщение о том, что 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов заминированы. Для проверки информации на место направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели", - сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Это уже не первый случай. 15 января в полицию также поступило сообщение об угрозе взрыва в 185 дошкольных учебных заведениях. Тогда детей вывели на улицу на прогулку. Родителям сообщили, что они при желании смогут забрать детей домой. После проверки оставшиеся дети вернулись в группы.

Напомним, по украинскомуц законодательству за ложное минирование предусмотрено совершенно реальное и нешуточное наказание, вплоть до лишения свободы.

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