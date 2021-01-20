Украина Будьте осторожны с людьми: четырем знакам Зодиака грозят конфликты с близкими и начальством

2021-01-20 20:30 350

 

Известный астролог Павел Глоба дал гороскоп на 21 января 2021 года. В целом день обещает быть успешным в профессиональной сфере, однако некоторым представителям зодиакальных созвездий стоит быть осторожными в отношениях с близкими и начальством.

Об этом пишет издание "Слово и фраза".

Рак

Представителям знака Рак в этот день следует быть осторожными с людьми, которые будут пытаться манипулировать вами. Во второй половине дня хорошим решением станут занятия физической активностью.

Скорпион

День принесет трудности в отношениях с коллегами и родственниками. Поскольку эти сутки будут сложными для Скорпионов, из-за вероятности конфликтов лучше свести к минимуму контакты с людьми.

Водолей

Настроение Водолеев может испортиться из-за неожиданных конфликтов с родственниками. И хотя вы во многих вопросах сможете расставить точки над "і", избегайте спровоцировать скандалы.

Рыбы

Рыбы сегодня должны помнить о своих ошибках в прошлом, чтобы не повторить их снова. Также избегайте споров с руководством, особенно в день зарплаты.

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В Украине ожидается резкое потепление 2021-01-20 18:00 322