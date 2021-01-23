Украинцам объяснили, кто может рассчитывать на субсидии на оплату коммуналки в 2021 году
Как известно, после Нового года изменились правила предоставления населению льгот на оплату ЖКХ, передает Сегодня.
Поэтому некоторые категории украинцев в 2021 году рискуют остаться без субсидий.
В первую очередь, субсидия не назначается, если площадь жилья превышает 120 квадратов (квартира) или 230 кв. м в индивидуальном доме.
Без льгот останутся владельцы автомобилей, которая была выпущена менее 5 лет назад.
Также субсиди не положены следующим категориям украинцев:
Более того, в субсидии могут отказать по решению комиссии, которая может наведаться к потенциальному льготнику домой и оценить, действительно ли он нуждается в льготах от государства.
Отметим, что с 1 января 2021 года в Украине начали действовать нововведения, связанные с субсидиями. Теперь все обращения для получения любых субсидий, льгот и прочих видов социальной помощи украинцы должны подавать через «фронт-офисы» территориальной общины, которые в последствии передают их в органы райгосадминистраций.
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