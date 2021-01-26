Украина В этом году международные военные учения в Украине проведут восемь раз

2021-01-26 13:15 42

Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект № 4499 об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных военных учениях. "За" проголосовали 325 нардепов.

На военные учения в 2021 году планируют потратить более 38,5 млн грн, которые возьмут из годового бюджета Минобороны.

Всего планируется провести восемь учений:

Многонациональные военные учения по подготовке подразделений вооруженных сил (ВСУ, ВС США и ВС НАТО; до 365 суток, январь – декабрь 2021 года);

Украинско-американские учения "Репид Трайдент – 2021" (до 25 суток, март – декабрь 2021 года);

Украинско-британские учения "Козак Мейс – 2021" (до 14 суток, март – декабрь 2021 года);

Украинско-американские учения "Си Бриз – 2021" (до 25 суток, март – декабрь 2021 года);

Украинско-румынские учения "Риверайн – 2021" (до 10 суток, март – декабрь 2021 года);

Украинско-британские учения "Вориер Вотчер – 2021" ( до 15 суток, март – декабрь 2021 года);

Украинско-польские учения "Три меча – 2021" (до 14 суток, март – декабрь 2021 года);

Украинско-польские учения "Сильвер Сейбер – 2021" (до 45 суток в 2021 году, а именно: 1-й этап – до 15 дней, февраль – апрель; 2-й этап – до 15 суток, май – июнь; 3-й этап – до 15 суток, июль – декабрь).

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