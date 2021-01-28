Украина Украинским студентам поднимут стипендии: "Речь идет о сумме..."

2021-01-28 17:00 105

Правительство Украины подготовило инициативу, которая в будущем может помочь учащимся ВУЗов.

Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на Facebook-аккаунт Василия Мокана.

В среду, 27 января, состоялось заседание Кабинета министров Украины, на котором было принято постановление о повышении социальных стипендий для студентов. Представитель Кабмина в национальном парламенте Василий Мокан рассказал, что правительство повысило размер социальной стипендии учащихся для детей-сирот, а также детей, лишенных родительской опеки. Размер стипендий таким студентам был увеличен до 150 процентов размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, а по достижении такими детьми 18 лет — до 150% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Речь идет о сумме в 3 441 гривен.

В настоящее время размер такой стипендии для учащихся заведений профтехобразования составляет 1 180 гривен в месяц, для студентов — 2 360 гривен в месяц. Правительство Украины указало в постановлении необходимость конкретизировать случаи, когда лица, которые в период обучения в возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет остались без родителей, имеют право на выплату социальной стипендии (если их родители умерли или объявлены умершими, погибли или пропали без вести).

"Реализация акта будет осуществляться за счет средств, выделенных Минсоциполитики на 2021 по бюджетной программе 2501180 "Выплата социальных стипендий студентам (курсантам) учреждений профессиональной перед высшими и высшего образования", — написал Василий Мокан.

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