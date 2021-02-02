Украина Температурные качели: синоптики озвучили прогноз погоды до конца недели

2021-02-02 17:30

 

До конца рабочей недели, 3-5 февраля, украинцам стоит ждать дождливую погоду, местами с мокрым снегом. В четверг ожидается повышение температуры днем до 12 градусов тепла, а уже в пятницу - снова снижение - местами до 9 градусов мороза ночью.

Об этом сообщили во вторник, 2 февраля, в Укргидрометцентре.

В большинстве западных, днем местами и в северных областях в среду, 3 февраля, ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла, в северных и большинстве центральных областей ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

4 февраля в Украине небольшой, местами умеренный дождь с переходом на северо-западе в мокрый снег; температура в течение суток 0-6° тепла, днем в южной части 7-12°.

5 февраля в большинстве областей без существенных осадков, лишь ночью на востоке страны небольшой дождь со снегом; ожидается снижение температуры ночью и днем до 3° мороза - 3° тепла, в северных и северо-западных областях до 3-9° мороза.

В Киевской области завтра ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.

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