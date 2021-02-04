Украина Минкульт усиливает блокаду телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne

2021-02-04 13:44

Минкульт потребовал от Национальной киностудии им. А. Довженко отказаться от сотрудничества с телеканалами "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne", против которых СНБО ввел санкции, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы направили сегодня письмо киностудии Довженко о прекращении сотрудничества с этими телеканалами, поскольку они находятся на территории государственной киностудии" - рассказал министр Александр Ткаченко в эфире телеканала "Украина 24".

По словам чиновника, санкциями предусмотрено введение запрета на деятельность этих телеканалов на территории государственных предприятий.

Также министерство культуры направило в администрацию онлайн-сервиса видеохостинга YouTube официальный запрос о блокировании каналов "112 Украина", "ZIK" и  "NewsOne".

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