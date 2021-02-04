Минкульт усиливает блокаду телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne

Минкульт потребовал от Национальной киностудии им. А. Довженко отказаться от сотрудничества с телеканалами "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne", против которых СНБО ввел санкции, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы направили сегодня письмо киностудии Довженко о прекращении сотрудничества с этими телеканалами, поскольку они находятся на территории государственной киностудии" - рассказал министр Александр Ткаченко в эфире телеканала "Украина 24".
По словам чиновника, санкциями предусмотрено введение запрета на деятельность этих телеканалов на территории государственных предприятий.
Также министерство культуры направило в администрацию онлайн-сервиса видеохостинга YouTube официальный запрос о блокировании каналов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире