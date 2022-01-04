Мир видео Украинский министр обратился с претензиями Netflix из-за сериала «Эмили в Париже»

2022-01-04 15:15

Министр культуры Украины Александр Ткаченко отправил обращение в Netflix с претензиями относительного нового сезона популярного проекта «Эмили в Париже».

Чиновник утверждает, что в сериале образ украинок показан искажённо и карикатурно.

По его словам, представители потокового сервиса с пониманием приняли его позицию. Более того, достигнута некая договорённость, что в наступившем году они будут находится в «более тесном контакте» для предотвращения подобных случаев.

Напомним, дебют сериала состоялся в 2020 году. Согласно основной сюжетной линии, девушка-американка становится сотрудницей известной парижской компании. Оказавшись в чужой стране, она понимает, что ей будет сложно отыскать круг общения и обойти многие культурные разногласия. Главную роль получила Лили Коллинз. Напоминаем, что недавно стартовал второй сезон.