Мир видео Украинский министр обратился с претензиями Netflix из-за сериала «Эмили в Париже»

2022-01-04 15:15

Министр культуры Украины Александр Ткаченко отправил обращение в Netflix с претензиями относительного нового сезона популярного проекта «Эмили в Париже».

Чиновник утверждает, что в сериале образ украинок показан искажённо и карикатурно.

По его словам, представители потокового сервиса с пониманием приняли его позицию. Более того, достигнута некая договорённость, что в наступившем году они будут находится в «более тесном контакте» для предотвращения подобных случаев.

Напомним, дебют сериала состоялся в 2020 году. Согласно основной сюжетной линии, девушка-американка становится сотрудницей известной парижской компании. Оказавшись в чужой стране, она понимает, что ей будет сложно отыскать круг общения и обойти многие культурные разногласия. Главную роль получила Лили Коллинз. Напоминаем, что недавно стартовал второй сезон.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Мир"

НАТО проведет срочное заседание из-за стягивания войск РФ к границам Украины: названа дата

2022-01-04 16:15

видео Украинский министр обратился с претензиями Netflix из-за сериала «Эмили в Париже»

2022-01-04 15:15

Крушение лайнера МАУ в Иране: канадский суд затребовал 107 млн долларов компенсации

2022-01-04 13:42

Лондон опустел: из-за пандемии британцы массово продают жилье в столице и переезжают в пригороды

2022-01-04 13:16
Все статьи раздела "Мир"

Мир

НАТО проведет срочное заседание из-за стягивания войск РФ к границам Украины: названа дата 2022-01-04 16:15
видео Украинский министр обратился с претензиями Netflix из-за сериала «Эмили в Париже» 2022-01-04 15:15
Крушение лайнера МАУ в Иране: канадский суд затребовал 107 млн долларов компенсации 2022-01-04 13:42
Лондон опустел: из-за пандемии британцы массово продают жилье в столице и переезжают в пригороды 2022-01-04 13:16