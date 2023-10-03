ВОЙНА В Украине На Київщині вже працює единий номер 112 для тих, хто потрапив у надзвичайну ситуацію

2023-10-03 09:24

112 – це номер для звернення громадян, які опинилися у надзвичайній ситуації.

Він використовується як альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 та 104, дозволяючи не витрачати час на те, щоб дзвонити у кожну службу окремо.

Впровадження єдиного номера виклику екстрених служб розпочалося з міста Києва. Станом на сьогодні уже опрацьовано майже 175 тисяч викликів на цей номер. До кінця 2024 року сервіс буде доступний у всіх регіонах України.

За екстреною службою 112 зарезервували ще один номер 911. Він розрахований на іноземців, які звикли саме до цього номера.