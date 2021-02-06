Украина Украинцам снова повысят тарифы на свет: что будет в платежках

2021-02-06 10:30

Украинцев уже в апреле ожидает очередное повышение тарифов на электроэнергию.

Об этом сообщает Обозреватель.

По информации источников в правительстве, один из сценариев повышения тарифов на электроэнергию предполагает подорожание тока почти в два раза для тех, кто использует больше 300 кВт*час в месяц.

«Изначально шла речь и о том, чтобы примерно до 2 грн повысить общий тариф. Сейчас есть опасения, что будет после 15 числа, когда получат платежки за январь. Никто не рассчитывал на такую реакцию, на отмену льготного тарифа. Есть вполне обоснованные подозрения, что и Россия подогревала идею «тарифных майданов». Сейчас все силы брошены, чтобы нормализовать ситуацию», – прокомментировал ситуацию источник в правительстве.

По словам главы комитета по вопросам ЖКХ Общественного совета при КГГА Олега Попенко, с 1 апреля тариф на первые 300 кВт*час менять не будут, а за каждый следующий придется платить уже 3,42 грн. Он отметил, что на украинцев хотят переложить долги по зеленым тарифам, которые сейчас накопились уже в размере 15-20 миллиардов гривен.

Большая часть семей подорожание электроэнергии на себе существенно не почувствует. Так, если семья живет в многоквартирном доме и использует больше 100 кВт*час света, то суммы в платежках вырастут на 78 гривен. Значительнее всего первый этап подорожания ударил по владельцам электрических котлов: их платежи будут на несколько тысяч больше. Например, если в месяц на отопление тратить 1000 кВт*час, то по старому тарифу нужно было заплатить 900 грн, а по новым – уже 1680 грн. Семья, которая использовала электроэнергию на отапливание большого дома и тратила 3000 кВт*час, раньше платила 2700 грн, а сейчас заплатит уже 5040. То есть суммы в платежках вырастут на 2340 грн. После второго этапа подорожания при потреблении 1000 кВт*час придется заплатить уже 2898 грн, а при потреблении 3000 кВт*час – 9,7 тысяч. В Украине электрическими котлами отапливают дома около 400 тысяч семей.

Напомним, в Киеве поставщик электроэнергии YASNO (ООО "Киевские энергетические услуги") зачислит компенсацию от государства на лицевые счета некоторых клиентов. Компенсацию за электроэнергию получат киевляне, у которых есть электрообогрев, а также многодетные семьи. «Потребители с электрообогревом, для которых действовал сниженный тариф на электроэнергию в 31.12.2020, а также многодетные семьи будут ежемесячно получать компенсацию от государства в I квартале 2021 года. Такое решение утверждено постановлением Кабинета Министров Украины №64 от 1.02.2021 г.», - рассказали в компании. Для получения компенсации нет необходимости подавать заявления и документы для получения компенсации.

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