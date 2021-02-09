Украина В Украине начали ограничивать движение на трассах из-за мощных снегопадов: где не проехать

2021-02-09 18:00

Как и предупреждали синоптики, Украину продолжает засыпать снегом. Из-за непогоды ограничено движение на отдельных участках автодорог.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По информации "Укравтодора" проезд на дорогах общего пользования обеспечен, за исключением ограничения движения на отдельных участках автодорог.

Согласно решению КГГА о запрете въезда в Киев с 15:00 8 февраля крупногабаритного транспорта, ограничено движение крупногабаритного транспорта в пределах таких областей:

Киевской (М-01 Киев-Чернигов, М 03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь)

Полтавской (М-03 Киев- Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь)

Ровенской (М-06 Киев-Чоп)

Житомирской (М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель)

Черкасской (М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь)

Черниговской (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы)

Всего в местах отстоя и объектах сервиса находится более 3 тысяч единиц тяжеловесного автотранспорта. На въездах в Киев развернули восемь пунктов обогрева.

На территории Волынской области для обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники ограничено движение всех транспортных средств на автодороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь между пгт Торчин и с. Шклинь, а также тяжеловесных транспортных средств на автодорогах Т-03-02 Пища-Козин между м. Владимир-Волынский и с. Павловка и Т-03-05 Нововолынск-Михайловка между с. Павловка и пгт Михайловка и Т-03-03 Луцк-Дубно (в пределах области).

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