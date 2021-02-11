За пьянство за рулем украинцев будут лишать автомобиля - законопроект уже готов

Украинским водителям готовят новые виды наказания за пьянство за рулем. На этот раз предусмотрено не только лишение прав и большие штрафы, но и даже лишение автомобиля.
Проект закона № 2695, который Верховная Рада будет рассматривать на следующей неделе, разработан монобольшинством совместно с Министерством внутренних дел.
Документ направлен на максимальное усиление ответственности нарушителями правил дорожного движения.
Уже известно, что авторы предлагают не только повысить штрафы, а и внедрить беспрецедентные методы наказания:
- Если водитель управлял авто в состоянии опьянения и это зафиксировали дважды - его просто лишат прав. По решению суда, государство может продать его машину. Деньги в этом случае вернут владельцу.
- В случае, если пьянство за рулем зафиксировали трижды, наказание будет еще более суровым. По решению суда - государство выставит авто нарушителя на аукцион и продаст. Только вот деньги теперь горе-водитель не получит, они будут конфискованы.
В Соцсетях описанные в новом законопроекте виды борьбы с пьяным вождением уже окрестили высшей мерой наказания автовладельцев. По сути, трижды попавшись на таком нарушении водитель навсегда становится пешеходом. И, разумеется, теряет солидную сумму денег.
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