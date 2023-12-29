Из нового закона о мобилизации могут убрать нормы, которые противоречат Конституции

Из закона о мобилизации уберут нормы, которые нарушают базовые конституционные права человека. Об этом в эфире национального телемарафона заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, необходимо понимать, что в условиях полномасштабной войны и военного положения Конституция официально разрешает ограничивать права граждан.
Омбудсмен отметил, что одновременно в законопроекте о мобилизации не могут быть нарушены базовые конституционные права.
"Там есть некоторые нормы, которые противоречат Конституции, но ранее было рабочее совещание с представителями Минобороны, где мы уже достигли компромисса - как обеспечить закон о мобилизации и соблюдать права человека", - сказал Лубинец.
Он заявил, что до внесения документа в зал будет дана экспертная оценка от его ведомства, а также законопроект пройдет через профильный комитет.
"Но это не должно мешать выживанию страны и пополнению армии. Здесь мы должны полагаться на мнение военного командования", - подчеркнул омбудсмен.