Украина Ликвидация концерна Укроборонпром: стали известны точные сроки и условия

2021-02-11 13:15

Госконцерн Укроборонпром планируют ликвидировать до конца июня, сообщил глава предприятия Юрий Гусев.

"Мы ожидаем, что принятие законопроекта №3822 (Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности) состоится до конца апреля, и до конца июня мы планируем обеспечить трансформацию и ликвидацию Укроборонпрома и создание нового оборонного холдинга под названием Оборонительные системы Украины", - уточнил Гусев.

При этом глава концерна напомнил, что предприятие будет разделено на два холдинга - Оборонительные системы Украины и Аэрокосмические системы Украины.

В первый из них войдут шесть подхолдингов, которые будут специализироваться на авиаремонтах, вооруженной технике, радарных и морских системах, высокоточных вооружениях, боеприпасах и спецхимии.

"Трансформация предприятий, которые войдут в холдинг Оборонительные системы Украины, продолжится от шести до 12 месяцев", - добавил Гусев.

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