Украина Подарки, которые не следует принимать от родных людей

2021-02-13 12:00

Приметы расскажут, какие подарки нельзя принимать от подруги и других близких людей. Существует много предметов, не приносивших счастья. Принимать, а уж тем более дарить их не стоит, чтобы не навлечь на себя и родных беду.

Острые предметы. Народные приметы говорят, что принимая в подарок колюще-режущие предметы, человек обрекает себя и родных в доме на несчастье и неудачу. В остриях сосредотачивается вся негативная энергетика, которая привлекает злых духов.

Часы. Такой предмет всегда дарится к разлуке. Если человек не хочет расставаться с тем, кто ему вручил часы, то от подарка стоит отказаться. Примета родом из Китая. Она говорит, что подаренные часы будут отсчитывать время до смерти.

Носовой платок. Примета широко распространена в православных странах. Считается, что подаренный платок принесет чужую горечь и слезы. Стоит отметить – скатерть, наоборот, является хорошим подарком. Примета говорит, что такой презент сделает человека желанным гостем.

Жемчуг. Не стоит принимать подарки из жемчуга. Согласно приметам и легенд, он символизирует слезы вдов и сирот. Такой подарок может принести беды в виде тяжелых болезней.

Зеркало. Издавна предмет считается мистическим и сверхъестественным. Также говорится, что зеркала – проводники в потусторонний мир. Дарить и тем более принимать в дар предмет не рекомендовано.

Посуда. Согласно приметам, пустая посуда может принести в дом безденежье. Однако многие уверены, что если в нее что-то положить, то беда отступит.

Кошелек. Такой предмет не желательно дарить и принимать в подарок. Пустой кошелек отпугнет деньги, но если в него положить купюру, то они наоборот притянутся.

Галстук. Если человек подарил галстук, то это значит, что он будет сидеть на шее. Такой презент от чужой женщины может значить одно – она хочет увести мужчину из семьи.

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