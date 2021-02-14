Украина Украинцы нашли способ, как не платить за коммуналку: что делают

2021-02-14 12:00

Украинцы, чтобы не оплачивать коммуналку, устанавливают на счетчики специальные магниты или же сразу покупают испорченные приборы учета.

В таком случае, к примеру, если у всех жильцов дома стоят счетчики на воду, но в одной квартире с помощью магнитов искажают показания, разницу разделят на все квартиры. То есть за того, кто недоплачивает, свои деньги отдадут все соседи.

Продавцы "особых" счетчиков даже не скрываются. Как рассказала член Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Ольга Бабий, их "в комплекте с магнитом" продают даже на рынках.

Кроме того, работают целые сайты, которые не только предлагают запрещенную услугу, но и открыто рекламируются через Google.

Воровство коммуналки по разным оценкам достигает 5% общего потребления.

Раз на 3-4 года счетчик снимают на поверку, во время которой следят за тем, чтобы он работал исправно. Во время такой поверки могут также обнаружить следы от магнитов, встроенные предметы, вмешательство в конструкцию прибора учета.

Рано или поздно каждый нарушитель может в своей платежке получить многотысячный долг. Кроме того, как объяснили в одном из облэнерго, сам счетчик под действием магнита сломается значительно быстрее: его придется менять.

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