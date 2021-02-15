Украина Сегодня - Сретение Господне: история, приметы и главные запреты праздника

2021-02-15 09:37

Сегодня христиане восточного обряда сегодня отмечают Сретение Господне - церковный праздник, символизирующий встречу старца Симеона и пророчицы Анны с младенцем Иисусом.

История праздника

Впервые Сретение Господне появилось в богослужебном календаре церкви в IV веке. Однако первоначально оно воспринималось не как самостоятельный праздник, а как день, завершающий 40-дневный цикл после праздника Богоявления.

Как отдельное торжество Принесение во Храм начали отмечать только в VI веке при императоре Юстиниане. Связано оно с днем, когда, будучи еще младенцем, Иисус Христос встретился с праведным старцем Симеоном и пророчицей Анной:

По ветхозаветному обычаю, на 40-й день после рождения Иосиф и Мария принесли своего первенца в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу. Там Иисуса, согласно Евангелию, встретил 360-летний старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя рода человеческого, появившегося на свет.

Взяв на руки Иисуса, Симеон Богоприимец заявил, что этот младенец станет тем самым Спасителем. Таким образом, Сретение, или Принесение во храм, считается знаковой встречей Ветхого и Нового Завета и знакомством человечества с новым Мессией.

Также в храме к Марии и ее сыну подошла 84-летняя вдова, которую все называли Анна-пророчица. Глянув на малыша, старушка так же признала в нем Сына Божьего и будущего Спасителя.

Отметим, что закон, описанный в Ветхом Завете, постановлял, что женщина, родившая мальчика, 40 дней (а девочку - 80 дней) была ритуально нечистой.

После прохождения этого времени для очистки каждая мать должна была принести в храм однолетнего ягненка для жертвы в знак признания над собой высшей Божьей власти и благодарности и голубя или горлицу - как жертву очищения от грехов.

Если же женщина бедная и не может купить ягненка, то она могла принести только две горлицы.

Согласно этому закону, со времени освобождения евреев из египетского плена также каждый первый младенец мужского пола принадлежал Богу, и его надо было приносить в храм на 40-й день после рождения.

Мария в повиновении выполнила эти предписания закона: принесла с супругом сына и две горлицы. Затем они все вместе отправились в Назарет.

Особенности богослужения

Сретение относится к числу Господских праздников, посвященных непосредственно Христу, но по своему богослужебному содержанию оно исключительно близко праздникам Богородичным. Поэтому богослужебные особенности Принесения во Храм присущи Богородичному празднику с элементами Господского праздника, в частности, на Литургии антифоны изобразительные, но присутствует входный стих: "Сказа Господь спасение Свое, пред языки откры правду Свою".

На иконе праздника изображения Христа и Матери Божией равны по своей значительности: младенец Спаситель, сидящий на руках Богоприимца Симеона, принимающего на руки свои Спасителя и являющего собою как бы ветхий мир, исполняющийся Божеством, и Матерь Божия, вышедшая на крестный путь — отдание Сына Своего на спасение мира.

Важно: если Сретение выпадает на понедельник первой седмицы Великого поста, что случается весьма редко, праздничное богослужение, по церковному уставу, переносится на предыдущий день.

Также в праздник церковью принято освящать свечи и раздавать их верующим.

Народные традиции и обряды

Древние славяне в этот день также отмечали встречу зимы с весной. Считалось, что 15 февраля - единственное время за зимний период, когда можно услышать гром. Отсюда и другие названия праздника - Зимобор и Громницы.

Люди по традиции на Сретение пели языческие песни-заговоры на тепло и хорошее лето, разжигали огромные костры у дорог и гадали.

Хранили громовые свечи в углу или вплетали в дидухи. По поверьям, они имеют исключительную силу и оберегают дом от бури, ливней или смерча, поле - от бурелома или града, а членов семьи - от злого глаза и болезней.

Какое бы ни случалось в семье событие — радостное или печальное — приглашался священник, который служил молебен и зажигал свечу. Впрочем, она не сгорала до конца. Напротив, ее периодически восстанавливали - наращивали и пользовались таким огнем лишь в самых важных случаях.

Зажигали такие свечи, в частности: когда приходили из церкви в день Сретения (чтобы весеннее половодье не повредило посевы, а мороз не побил деревья), когда над домом гуляет страшная непогода, когда возникали трудности при родах, когда в селе пожар или катаклизм, когда человека схватит "черная болезнь" (эпилепсия), когда человек умирал (чтобы дать спокойно перейти ему в мир иной).

Как уже было упомянуто, также в этот день издавна было принято святить воду. Стретенскую воду собирали с сосулек и добавляли к обычной воде.

По поверьям, такая вода целебная: лечит раны и внутренние заболевания, спасает от злого глаза, ведьмы, оборотня. Ею кропили воинов перед боем и чумаков перед походом, пасечники окропляли ею ульи в начале сезона, а хозяева - скот во время первого выгона на пастбище.

Приметы и суеверия

Помимо этого, со Сретением связано немало примет. Так, например, наши предки верили, что если на Сретение с крыши вода капает, то зима еще долго будет держаться. Если в этот день вышло солнце, то стоит ожидать суровых морозов. Снегопад же предвещал дождливую весну, ясный закат – прекращение сильных морозов, ясная и тихая погода – хороший урожай.

Есть и финансовые приметы на Сретение. В частности, в этот праздник не принято класть деньги на кухонный стол, поскольку считалось, что дом может покинуть удача.

Также довольно часто в этот день гадали, выставляя тарелку с зерном на ночь во двор. Так, если утром будет роса – это к урожаю, нет росы - плохой признак.

Помимо этого, на Сретение были и свои запреты. К примеру, нельзя скучать, потому что это радостный праздник, в который принято веселиться; ссориться, ведь ругань в любой церковный праздник сулит большие неприятности; отправляться в дальний путь, так как погода может быть переменчивой.

Также строго-настрого запрещалось работать, дабы мирские дела не отвлекали от духовного. Исключениями были лишь приготовление пищи, уход за скотиной/домашними животными и хлопоты на благо других людей.

При этом важно, что особо категорично наши предки относились к водным промыслам. Опасными считались все действия с водой: под запретом были стирка и даже мытье в бане.

Что касается последнего запрета, то тут стоит пояснить, что в старину купание в бане по праздникам запрещалось потому, что для этого нужно было сначала потрудиться: наколоть дров, наносить воды и т.п. А вот современные люди, которые хотят принять душ в этот день, вполне могут это сделать, не боясь нарушения запрета.

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