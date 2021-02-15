Украина Минсоцполитики: участники войны имеют право не оплачивать коммуналку

2021-02-15 20:30

Украинские военные имеют право не платить за коммунальные услуги.

Об этом заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная на форуме Украина 30.

По словам Лазебной, льготами на услуги ЖКХ пользуются 1,8 млн человек. Их размер составляет от 25% до 100% стоимости.

«Больше всего, 100%, компенсируем, участникам боевых действий, участникам войны», - пояснила Лазебная, добавив, что средний размер льготы в январе 2021 года составляет 1,1 тысяч гривен.

В свою очередь вторая программа компенсаций касается людей, не способных оплачивать полную стоимость коммуналки.

«Средний размер субсидии в январе составил 2,2 тыс. грн», - отметила Лазебная.

Министр говорит, что льготы и субсидии получает каждая третья семья - 5 млн из 15 млн в Украине.

Ранее мы сообщали, что получатели субсидий в Украине не почувствуют подорожания коммуналки в январе 2021 года. При этом тем, кто еще не оформил субсидии, следует в ближайшее время обратиться за такой помощью.

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