Украина Отстранен директор лицея в Боярке, где школьницы наглотались таблеток

2021-02-18 09:37

Директора лицея в Боярке Киевской области отстранили от исполнения обязанностей из-за отравления двоих школьниц таблетками прямо в учебном заведении.

Как сообщил в Facebook мэр Боярки Александр Зарубин, городской совет уже начал ряд мероприятий, чтобы выяснить, должным ли образом выполняла свою работу администрация лицея, где случилась трагедия. Создана комиссия по обеспечению устойчивой воспитательной работы в учебных заведениях и издано распоряжение о проведении служебного расследования.

"Такие действия направлены на соблюдение строгого контроля по недопущению нарушения режима работы в учебных заведениях и привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушении надлежащего выполнения должностных обязанностей", – подчеркнул Зарубин.

Напомним, трагедия в Боярке случилась 16 февраля. Две семиклассницы наглотались таблеток, в результате чего одна умерла, а одна попала в больницу. Ее состояние оценивают как средне стабильное. Правоохранители установили, что девочки выпили 40 таблеток.

Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба отметил, что пострадавшая и погибшая ученицы могли участвовать в опасной интернет-игре.

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