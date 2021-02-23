Украина Украинских школьников заставят еще больше учиться

2021-02-23 21:00

 

Изменения были необходимы для продолжения реформы "Новая украинская школа"

Минобразования утвердило образовательную программу для 5-9 классов, которая предусматривает увеличение количества учебных часов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 23 февраля.

В 5-9 классах увеличат количество часов на изучение таких предметов:

  • математика — на 5 часов (с 20 до 25);
  • украинский язык — на 3,5 часов (с 13,5 до 17)
  • естественные предметы — на 2 часа (с 30 до 32);
  • информатика — на 1,5 часа (с 7 до 8,5).
  • иностранный язык — на 2,5 часов (с 15 до 17,5).

Изменения вступят в силу:

  • для 5-х классов — с 1 сентября 2022 года;
  • для 6-х классов — с 1 сентября 2023 года;
  • для 7-х классов — с 1 сентября 2024 года;
  • для 8-х классов — с 1 сентября 2025 года;
  • для 9-х классов — с 1 сентября 2026 года.

Кроме того, будет предложно изучение изучения таких курсов: "Робототехника", "STEM", "Интегрированный литературный курс (украинский язык, украинская и зарубежная литературы)", "История: Украина и мир" и др.

В новый учебный план также включат новый предмет: "Предпринимательство и финансовая грамотность".

В период действия адаптивного карантина, который водится со среду, 24 февраля, посещения учебных заведений будет запрещено лишь в случае установления "красного" уровня эпидопасности на отдельных территориях.

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