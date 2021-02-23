Украинских школьников заставят еще больше учиться

Изменения были необходимы для продолжения реформы "Новая украинская школа"
Минобразования утвердило образовательную программу для 5-9 классов, которая предусматривает увеличение количества учебных часов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 23 февраля.
В 5-9 классах увеличат количество часов на изучение таких предметов:
Изменения вступят в силу:
Кроме того, будет предложно изучение изучения таких курсов: "Робототехника", "STEM", "Интегрированный литературный курс (украинский язык, украинская и зарубежная литературы)", "История: Украина и мир" и др.
В новый учебный план также включат новый предмет: "Предпринимательство и финансовая грамотность".
В период действия адаптивного карантина, который водится со среду, 24 февраля, посещения учебных заведений будет запрещено лишь в случае установления "красного" уровня эпидопасности на отдельных территориях.
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