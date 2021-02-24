Украина Кто не получит прибавку к пенсии с 1 марта

2021-02-24 18:00

 

С марта в Украине проиндексируют пенсии. Пенсионерам добавят 11%. Например, при пенсии 3 тысячи гривен это плюс 330 гривен ежемесячно, при пенсии 1,7 тыс грн - 187 грн.

Однако надбавки получат не все пенсионеры. Их насчитают только пенсионерам, вышедшим на отдых по возрасту. Это примерно 8 млн человек.

Около трех миллионов человек индексация не коснется. Доплату не получат пенсионеры следующих категорий:

пенсионеры, которые вышли на отдых в 2021 году;

пенсионеры, получающие социальную пенсию;

военные пенсионеры, судьи и прокуроры (им платят пенсии по специальной формуле);

бывшие госслужащие, если их пенсия чиновника выше, чем была бы по возрасту.

Напомним, что Кабмин перенес с июля на октябрь начало выплат ежемесячных компенсаций пенсионерам 75-80 лет в размере 400 гривен.

Также в правительстве анонсировал старт накопительной пенсионной системы в Украине в 2021 году.

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