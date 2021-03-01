На закупку защитных масок и дезинфекторов для школ выделили в десять раз меньше денег

В прошлом году Кабмин выделил 539,5 млн грн на закупку медицинских масок и дезинфицирующих средств для создания безопасных условий получения общего образования.
Это составляет 9% от необходимых 6 млрд грн, за которыми в 2020 году обращалось Минобразования в Фонд борьбы с Covid-19, но так и не получило их, - сообщает экспертная организация StateWatch.
В Минобразования отметили, что в октябре 2020 года выделили 539,5 млн грн на обеспечение учреждений общего среднего образования дезинфицирующими средствами в рамках субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования "Новая украинская школа".
Деньги были перераспределены из других бюджетных программ:
Согласно расчетам Минобразования, общая потребность на закупку масок и дезинфицирующих средств составляла 6 млрд грн, половина средств должна быть обеспечена за счет софинансирования. В сентябре 2020 года МОН обращалось к КМУ о выделении из Фонда по борьбе с Covid-19 3 млрд грн, однако правительство не выделило эти средства.
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