Украина На закупку защитных масок и дезинфекторов для школ выделили в десять раз меньше денег

2021-03-01 15:11

В прошлом году Кабмин выделил 539,5 млн грн на закупку медицинских масок и дезинфицирующих средств для создания безопасных условий получения общего образования.

Это составляет 9% от необходимых 6 млрд грн, за которыми в 2020 году обращалось Минобразования в Фонд борьбы с Covid-19, но так и не получило их, - сообщает экспертная организация StateWatch.

В Минобразования отметили, что в октябре 2020 года выделили 539,5 млн грн на обеспечение учреждений общего среднего образования дезинфицирующими средствами в рамках субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования "Новая украинская школа".

Деньги были перераспределены из других бюджетных программ:

уменьшили расходы на программу "Общегосударственные мероприятия в сфере образования" (учебники, пособия, методическое обеспечение, расходы на электронную образование) на 77 млн ​​грн;

уменьшили финансирование академических стипендий студентам, аспирантам, докторантам на 40 млн грн;

уменьшили финансирование программы "Обеспечение получения профессионального образования по профессиям общегосударственного значения" на 10 млн грн;

уменьшили расходы на проведение конкурса "Учитель года" на 4 млн грн и тому подобное.

Согласно расчетам Минобразования, общая потребность на закупку масок и дезинфицирующих средств составляла 6 млрд грн, половина средств должна быть обеспечена за счет софинансирования. В сентябре 2020 года МОН обращалось к КМУ о выделении из Фонда по борьбе с Covid-19 3 млрд грн, однако правительство не выделило эти средства.

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