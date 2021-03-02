Украина В Украину придет тепло до +15, но после ударит мороз: синоптик дала прогноз до конца недели

2021-03-02 17:00

 

В ближайшие дни в Украине будет сухая и солнечная погода, но в конце недели похолодает.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

На территории страны в среду и четверг, 3-4 марта, будет антициклон Jacqueline, который принесет тепло. Осадков в это время не ожидается.

Средняя температура воздуха 3 марта составит днем +5...+10 градусов, на востоке и северо-востоке будет +2...+5 градусов. А 4 марта еще потеплеет - до 6-13 градусов выше нуля, в западных областях до +10...+15 градусов.

В Киеве 3 марта будет солнечно, но ветрено. Температура составит до +6 градусов. А в четверг, 4 марта, столбики термометров в столице покажут +11 градусов.

Однако уже в пятницу, 5 марта, в Украину придет атмосферный фронт с осадками. В субботу и воскресенье, 6-7 марта, ожидается похолодание.

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