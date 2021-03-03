На Украину надвигается антициклон Жаклин: прогноз погоды

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в четверг, 4 марта – надвигается антициклон Жаклин.
Как передает «Хвиля», об этом она сообщила на своей странице в Фейсбук.
По словам Диденко, антициклон Жаклин будет разгонять над Украиной влажные облака.
Температура воздуха 4 марта днем составит от 7 до 14 градусов тепла, немного свежее будет лишь на северо-востоке – от 2 до 4 градусов тепла. При этом ожидается сильный ветер.
В Киеве температура воздуха будет составлять до 10 градусов тепла. Осадков не предвидится.
«Постарайтесь хоть немного высунуть нос на улицу - так в пятницу придут осадки, а в субботу-воскресенье похолодает», – призвала синоптик.
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