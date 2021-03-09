Украина Гороскоп на 9 марта: каким знакам Зодиака сегодня нужно остерегаться проблем

2021-03-09 11:45

Сегодня звезды в гороскопе советуют большинству знаков следить за эмоциональным состоянием, чтобы уберечь себя от будущих проблем. Детальный гороскоп на сегодня для каждого знака Зодиака

Козерог

Неблагоприятный день, особенно для мужчин-Козерогов. Жизненный потенциал на очень низком уровне. С самого утра ожидайте недоразумений и разногласий. Не исключены неприятные новости, связанные с близкими людьми или неудачами в сфере профессиональной деятельности. Существует вероятность непредвиденных трат или финансовых потерь.

Водолей

Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению, поэтому возможны обострения хронических заболеваний, опасны перегрузки, неоправданный риск. Сведите до минимума свои обязанности. Ваша эмоциональность и чувственность в сексуальной сфере могут обернуться ссорами или разочарованием. Будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь травм при работе с острыми предметами и электрическими приборами.

Рыбы

Неблагоприятный день для заключения брака, переезда, путешествий. Не все будет ладиться дома и на работе. Возможно, вы будете заняты профессиональными проблемами даже по вечерам. Это послужит причиной недовольства и отчуждения в личной жизни. Лучше не раздражаться по этому поводу, держите себя в руках, так как дела потребуют от вас максимальной отдачи.

Овен

Неблагоприятный день, особенно для мужчин-Овнов. Служебные дела, ответственные встречи или оформление важных документов приведет к ошибкам или финансовым потерям. Расположение планет предостерегает от неудач в интимной жизни или ссоры с близким человеком. Сон исполнится в то же утро.

Телец

День пробуждения и преобразования. Благоприятный день для воплощения замыслов, подчинения страстей или общения. В первую половину дня ваша энергия, бьющая через край, вселит радость и оптимизм в окружающих. Однако во вторую половину дня обратите внимание на ваше здоровье или здоровье близких: возможно обострение хронических заболеваний, травматизм, несчастные случаи. Соблюдение всех мер безопасности поможет избавиться от неприятностей. Не злоупотребляйте спиртными напитками. Проведите этот день дома в тесном семейном кругу или среди близких друзей.

Близнецы

Неблагоприятный день для Близнецов, занимающихся бизнесом. Склонность к самопотаканию, нерешительность, ошибки или иллюзорные представления могут повлечь за собой финансовые потери. В делах сердечных предвидится неожиданное приятное событие. Не исключено, что вам удастся успешно решить неожиданно возникшие любовные проблемы. Так что смотрите в будущее с оптимизмом. Планеты советуют не вмешиваться в обычный ход событий — возможно, большая часть неприятностей исчезнет сама собой.

Рак

День несет мир и восстановление равновесия. Первую половину дня проводите на природе, вторую — дома, в кругу семьи. Возможны приятные знакомства. Вас будут замечать повсюду, где бы вы ни появились, это придаст вам уверенность в себе. Ваше общество приятно многим. Постарайтесь приближать к себе только достойных вашего внимания, хотя порой можно и ошибиться.

Лев

Неблагоприятный день. Круговорот дел, ответственных встреч закружит вас с самого утра. Не исключено, что суета и попытки решать несколько дел одновременно приведут к ошибкам или финансовым потерям.

Дева

День преобразования космических энергий, получения сокровенных знаний, нравственного очищения. Хорошо прощать, дарить и принимать подарки, исполнять просьбы. Исключите всякую агрессию. Нельзя перестанавливать мебель, рвать цветы, рубить деревья, подписывать документы, пускаться в рискованные авантюры, быстро ездить. Проведите день в кругу семьи или с близкими друзьями.

Весы

Критический день. Ошибки и потакания собственным слабостям могут повлечь за собой финансовые потери. Не стоит пока вмешиваться в обычный ход событий — возможно, большая часть неприятностей исчезнет сама собой. Если это не произойдет, то призовите на помощь трезвый расчет и железную логику. Во второй половине дня возможно ухудшение самочувствия.

Скорпион

Пассивный день. Вы справитесь со всеми делами с удивительной легкостью. Ключ к успеху сегодня — добросовестность и усердие, чего вам не занимать. Нельзя отказывать в выполнении просьб. Небольшая передышка в активной деятельности пойдет на пользу вам и вашим близким.

Стрелец

Неблагоприятный день. Склонность к самопотаканию, стремление взвалить на чужие плечи свои ошибки или сетования на судьбу помешают вам добиться прогресса в делах. Этот день связан с преобразованиями космических энергий, поэтому может оказаться тяжелым и в делах сердечных. Не исключено, что вам не удастся решить неожиданно возникшие любовные проблемы. Планеты советуют не вмешиваться в обычный ход событий — возможно, большая часть неприятностей исчезнет сама собой.

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