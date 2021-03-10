Украина Гороскоп на 10 марта 2021 для всех знаков зодиака

2021-03-10 12:01

ОВЕН (21 МАРТА — 20 АПРЕЛЯ)

Сегодня необходимо набраться выдержки, чтобы избежать конфликтов с подчиненными. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить вашу деловую активность и посчитать вас излишне самоуверенным. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня рискуете остаться в одиночестве. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ — 21 МАЯ)

Сегодня напряженная домашняя атмосфера побудит вас провести вечер в обществе друзей. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет «покрутиться», чтобы не остаться в дураках. Успешны знакомства и поездки.

БЛИЗНЕЦЫ (22 МАЯ — 21 ИЮНЯ)

День будет напряженным с самого утра. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить из своего меню соленое и острое. Будьте осторожнее в финансовых делах.

РАК (22 ИЮНЯ — 22 ИЮЛЯ)

Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Удачный день для посещения государственных учреждений — получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Но не принимайте все так близко к сердцу.

ЛЕВ (23 ИЮЛЯ — 22 АВГУСТА)

Сегодня придет сложное время, когда вы можете лишиться поддержки, понимания в привычном кругу общения. Но вместе с тем вы обретете новых союзников, надежных покровителей. Пусть эти отношения и не претендуют на долговечность, но сейчас они вам пригодятся как никогда. Вы будете много встречаться, вести переговоры, спорить и отстаивать свои убеждения.

ДЕВА (23 АВГУСТА — 22 СЕНТЯБРЯ)

Сегодня проблемный день. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Успешным окажется обращение в органы власти.

ВЕСЫ (23 СЕНТЯБРЯ — 22 ОКТЯБРЯ)

Вы сможете объединить вокруг себя положительное большинство, направить в нужное русло коллективный труд, а также убедительно воздействовать на других личным обаянием. Вы бесспорно сильная личность, на которую захотят походить многие.

СКОРПИОН (23 ОКТЯБРЯ — 21 НОЯБРЯ)

Положительный аспект этого дня — в последовательности любых восстановительных действий, начиная от ремонтных работ и заканчивая оздоровлением организма. Все пойдет на пользу, любые маломальские усилия принесут свои плоды. Предстоит принимать гостей. Впереди обязательная поездка, связанная с отношениями родители-дети.

СТРЕЛЕЦ (22 НОЯБРЯ — 21 ДЕКАБРЯ)

Сегодня следует быть тише воды, ниже травы, так как многие будут чересчур эмоциональны. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Во второй половине дня вероятны встречи с влиятельными людьми.

КОЗЕРОГ (22 ДЕКАБРЯ — 19 ЯНВАРЯ)

Вы сможете начать любое сложное дело, также в течение дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными. Любовные разочарования в течение всего дня будут переноситься вами с трудом.

ВОДОЛЕЙ (20 ЯНВАРЯ — 18 ФЕВРАЛЯ)

День сулит душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие, смело сегодня назначайте свидания.

РЫБЫ (19 ФЕВРАЛЯ — 20 МАРТА)

Сегодня вполне возможны серьезные перемены в личных делах. Вам, возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Если у вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.