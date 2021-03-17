Украина "Роман" маленьких блогеров: Отец восьмилетней Миланы Маханец отреагировал на скандал

2021-03-17 12:04

Отец восьмилетней Миланы Маханец, которая имитирует в соцсетях "роман" с 13-летним блогером Павлом Паем, отреагировал на разгоревшийся скандал, сообщает КП в Украине.

"С дочерью я пытаюсь общаться и помогать, а о Дарье (мама девочки) говорить нет желания. Сейчас я просто в шоке от происходящего", - отметил Александр Маханец.

Он также добавил, что "все что творится, мягко говоря, неправильно".

Ранее стало известно, что Милана Маханец оказалась внучкой главного консультанта секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Сергея Шумейко. Комментируя скандал, он ответил, что "не следит за этим и у ребенка есть мама, которая должна разбираться с данной ситуацией".