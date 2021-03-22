Украина ​Перевод часов не отменили: когда Украина переходит на летнее время

2021-03-22 16:20

Так как Верховная Рада провалила отмену перевода часов, Украина перейдет на летнее время в ночь с 27 на 28 марта в 03:00 по киевскому времени.

"Апостроф" рассказывает, как нужно переводить стрелки часов.

Перевод стрелок часов на летнее время проходит в последнее воскресенье марта. Это утверждено это постановлением Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года.

Таким образом, переход на летнее время в Украине в 2021 году состоится в ночь с субботы, 27 марта, на воскресенье, 28 марта. Этой ночью в 3:00 украинцы должны переместить стрелки часов на один час вперед.

Сезонный перевод часов осуществляется по двум причинам. Первая - считается, что он помогает сократить расход электроэнергии. Вторая - часовые пояса могут негативно влиять на организм человека. Однако, уже многие страны отказались от сезонного перевода часов.

В феврале 2021 года пресс-служба Парламента проинформировала, что профильный комитет Рады рекомендовал нардепам принять за основу законопроект "Об исчислении времени в Украине" №4201, который подразумевает отмену перехода на зимнее и летнее время. Если документ утвердят, то будет установлено единое время по Киеву - UTC +2.