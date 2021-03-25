Украина В каких случаях и на сколько патрульные будут штрафовать украинцев за отсутствие маски

2021-03-25 12:23

В Нацполиции уверяют, что бездумно и сразу никто не будет штрафовать. Сначала полицейские будут проводить профилактическую беседу, почему важен масочный режим, если же человека убедить не удастся, будут применять админнаказание в виде штрафа.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу заместитель директора Департамента – начальник отдела обеспечения онлайн-коммуникации МВД Ярослав Тракало.

“Сразу никто не будет штрафовать. Сначала полицейские будут проводить профилактическую беседу, почему важен масочный режим. Если будет непонимание со стороны граждан, то, конечно, тогда могут штрафовать “, – сказал он.

По словам Тракало, штраф направляется в суд на сумму в 17 000 гривен, а постановление выносится на месте на 170 гривен.

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