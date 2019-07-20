Мир В Венеции туристов оштрафовали на 950 евро за кофе на мосту

2019-07-20 14:30 63

 

Мост Риальто – старейший из четырех мостов через Гранд-канал в Венеции. Является одной из главных достопримечательностей города.

Полиция Венеции оштрафовала на 950 евро двух туристов из Германии за приготовление кофе на ступенях моста Риальто. Об этом сообшает ВВС в субботу, 20 июля.

Сообщается, что правонарушение заметил один из прохожих. Он сообщил полицейским, которые оштрафовали граждан Германии, а также попросили их покинуть Венецию.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал этих туристов "невежливыми людьми" и заявил, что гости города обязаны его уважать. "Благодаря местной полиции их накажут и заставят покинуть город", – добавил он.

Жители Венеции давно высказывают недовольство большим количеством туристов – за год город посещают порядка 30 млн человек. В связи с этим там ввели ряд ограничений. В частности, гостям Венеции запрещается устраивать пикники в общественных местах.

Мост Риальто – старейший из четырех мостов через Гранд-канал в Венеции. Является одной из главных достопримечательностей города.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Доллар и евро пробили новую отметку: на сколько укрепилась гривня

2019-07-20 13:00 150

Точный курс валют на сегодня: доллар и евро неожиданно подешевели

2019-07-19 14:13 399

Курс валют на сегодня: доллар стабилен, евро подешевело на 2 копейки

2019-07-18 12:45 471

"Газпром" на 25% увеличил транзит газа в Евросоюз через украинскую ГТС

2019-07-17 22:00 723

Еще новости в разделе "Мир"

В Венеции туристов оштрафовали на 950 евро за кофе на мосту

2019-07-20 14:30 63

Иран отреагировал на решение США по отправке войск

2019-07-20 10:00 300

Стала известна дата выхода "Шерлока Холмса-3" с Робертом Дауни-мл. и Джудом Лоу

2019-07-19 21:35 1545

Twitter анонсировал новый дизайн, вкладки и дополнительные функции

2019-07-19 14:46 801
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

В Венеции туристов оштрафовали на 950 евро за кофе на мосту 2019-07-20 14:30 63
Иран отреагировал на решение США по отправке войск 2019-07-20 10:00 300
Стала известна дата выхода "Шерлока Холмса-3" с Робертом Дауни-мл. и Джудом Лоу 2019-07-19 21:35 1545
Twitter анонсировал новый дизайн, вкладки и дополнительные функции 2019-07-19 14:46 801

Лента

14:30 В Венеции туристов оштрафовали на 950 евро за кофе на мосту
14:00 После жарких выходных Украину снова накроет ощутимое похолодание: прогноз погоды
13:30 В МОН назвали специальности, по которым больше всего возрос госзаказ
13:00 Доллар и евро пробили новую отметку: на сколько укрепилась гривня
12:30 Шахтер обыграл дебютанта Премьер-лиги перед Суперкубком с Динамо
12:00 Что делать, если после приема лекарств не снижается давление
11:30 Катастрофические потери: боевики устроили бойцам ВСУ минометный ад
11:00 Поправить здоровье будет нечем: украинцев оставили без популярного препарата
10:30 Наступил "день тишины" перед выборами в Раду
10:00 Иран отреагировал на решение США по отправке войск