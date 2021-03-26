Украина Срок обязательной установки счетчиков газа продлен - кому и как компенсируют затраты

2021-03-26 13:24

В Украине продлен срок установки счетчиков газа потребителям, которые используют его для приготовления пищи – соответствующий закон подписал Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон продлевает до 1 января 2023 года установление компаниями, осуществляющими распределение газа, счетчиков в домах украинцев, где газ используется только для приготовления пищи.

Также откладывается обязанность газораспределительных компаний прекращать распределение топлива потребителям в случае их отказа от установки счетчиков газа.

Кроме того, газораспределительные компании обязали ежеквартально подавать в Национальную комиссию, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отчет об установке счетчиков газа или прекращение распределения газа потребителям, отказались от их установки.

НКРЭКУ должна будет ежеквартально обнародовать на своем веб-сайте сведения о выполнении газораспределительными компаниями этих обязанностей.

В свою очередь Кабмин в трехмесячный срок должен разработать и утвердить порядок компенсации расходов потребителям, которые обеспечили установку индивидуальных счетчиков газа за свой счет, в размере средневзвешенной стоимости установки счетчиков.