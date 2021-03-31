Экономика ПОЛНЫЙ СПИСОК Кабмин запретил импортировать из РФ зерно, бумагу, масло и другие товары

2021-03-31 20:21

Кабмин Украины на заседании принял волевое решение о запрете импорта пшеницы, масла, бумаги и других товаров из РФ.

Запрет вступит в силу через 10 дней со дня опубликования, то есть в первой декаде апреля.

В список запретов попали: