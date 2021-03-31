ПОЛНЫЙ СПИСОК Кабмин запретил импортировать из РФ зерно, бумагу, масло и другие товары
2021-03-31 20:21
Кабмин Украины на заседании принял волевое решение о запрете импорта пшеницы, масла, бумаги и других товаров из РФ.
Запрет вступит в силу через 10 дней со дня опубликования, то есть в первой декаде апреля.
В список запретов попали:
- – пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи)
- – подсолнечное, сафлоровое и хлопковое масло;
- – моющие и поверхностно-активные средства-активные средства, расфасованные для розничной продажи;
- – моющие средства;
- – газетная бумага и другие виды бумаги и картона;
- – туалетная бумага;
- – носовые платки и косметические салфетки
- – полотенца для рук;
- – скатерти и салфетки
- – ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты и другая тара из бумаги и картона;
- – проволока из легированных сталей;
- – инструменты для бурения скальных пород или грунтов;
- – железнодорожные тележки, оси и колеса.