Экономика ПОЛНЫЙ СПИСОК Кабмин запретил импортировать из РФ зерно, бумагу, масло и другие товары

2021-03-31 20:21

Кабмин Украины на заседании принял волевое решение о запрете импорта пшеницы, масла, бумаги и других товаров из РФ.

Запрет вступит в силу через 10 дней со дня опубликования, то есть в первой декаде апреля.

В список запретов попали:

  • – пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи)
  • – подсолнечное, сафлоровое и хлопковое масло;
  • – моющие и поверхностно-активные средства-активные средства, расфасованные для розничной продажи;
  • – моющие средства;
  • – газетная бумага и другие виды бумаги и картона;
  • – туалетная бумага;
  • – носовые платки и косметические салфетки
  • – полотенца для рук;
  • – скатерти и салфетки
  • – ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты и другая тара из бумаги и картона;
  • – проволока из легированных сталей;
  • – инструменты для бурения скальных пород или грунтов;
  • – железнодорожные тележки, оси и колеса.
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Экономика

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