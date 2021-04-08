Украина Почему записавшихся через сервис "Дія" не приглашают вакцинироваться

2021-04-08 08:14

Украинцев, которые записались на прививку от коронавирусной инфекции через е-сервис "Дія" и которые не входят в группы риска, не приглашают вакцинироваться остаточными дозами, потому что очередь в "Дії" является исключительно списком ожидания для своего этапа вакцинации. Об этом сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко в комментарии Украинской правде.

В "Дії" формируется лист ожидания, и когда наступает этап для человека, который записался в лист ожидания, его приоритетно записывают на вакцинацию", - объяснил он.

Так, Ляшко разъяснил, что, например, в лист ожидания в "Дії" сейчас записались 2 300 украинцев возрастом 80+, которые подпадают под второй этап вакцинации. Из них 652 человека уже перенесли в прямую очередь на прививку, определенную часть уже привили.

При этом, он подчеркнул, что запись на остаточные дозы вакцины от COVID-19 происходит через облгосадминистрации.

"Желающие вакцинироваться должны обратиться к своей ОГА, которая уже может иметь форму записи на сайте, или направит к областному координатору, у которого можно записаться", - сказал Ляшко.