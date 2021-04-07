Украина В киевском метро изменят график движения поездов из-за катастрофического снижения пассажиропотока

2021-04-07 18:00

 

В Киеве с момента введения жестких карантинных ограничений значительно снизилось количество пассажиров в метро, поэтому в подземке подкорректируют графики движения поездов. Об этом заявили в пресс-службе Киевского метрополитена.

По полученным данным, в понедельник, 5 апреля, подземкой воспользовалось 152 тысячи пассажиров, 6 апреля - 210 тысяч. Хотя ранее среднесуточный пассажиропоток достигал 1 миллиона человек.

"Специалисты предприятия проведут корректировку графиков движения на период суровых карантинных мер. Это позволит обеспечить соблюдение карантинных мероприятий и одновременно оптимизировать затраты на перевозки", - говорится в сообщении.

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