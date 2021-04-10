Украина Насильственно освобождать не будем: в Украине сделали громкое заявление про Донбасс

2021-04-10 11:30

Украина не допустит событий аналогичных геноциду в Сребренице, как утверждает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, поскольку у Киева нет планов по силовому освобождению оккупированного Донбасса.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В частности, вице-премьер-министр решил прокомментировать заявление личного пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который накануне заявил, что обострение ситуации на Донбассе якобы "приведет к ситуации, похожей на Сребреницу".

Резников напомнил, что РФ голосовала против резолюции ООН о признании событий в Сребренице геноцидом, и добавил, что заявление Пескова может рассматривать как раскаяние.

"Я считаю, что наконец мы услышали от официальных представителей Кремля признание, что Сребреница — это геноцид. Может это раскаяние из их уст", - подчеркнул министр.

По словам Алексея Резникова, у Киева нет планов по силовому освобождению временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а Украина заинтересована в дипломатическом урегулировании конфликта.

"Возможно ли это в Украине? Нет, невозможно. Во-первых, у Украины нет никаких планов насильственного освобождения территорий. Мы везде заявляем о политико-дипломатическом пути и для этого существует Нормандский формат и консультационная площадка в Минске. Во-вторых, я хочу напомнить, что в 2014 году благодаря наемникам РФ под руководством российских военных были оккупированы Донецкая и Луганская области и две трети этих территорий были освобождены. Никакой кровавой резни там не происходило", - продолжил он в эфире политического ток-шоу.

Подытоживая, вице-премьер-министр добавил, что в Украине не будет полномасштабной войны и силы ООС не намерены отвечать на вооруженные провокации подконтрольных Кремлю боевиков.