Украина фото + видео "Слуга народа" Тищенко во время локдауна в Киеве помпезно отпраздновал день рождения жены

2021-04-19 11:23

Нардеп Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил масштабное празднование дня рождения супруги Аллы Барановской, несмотря на локдаун в Киеве.

 Как пишет "Страна", вечеринка якобы прошла в столичной гостинице Fairmont. На кадрах видно, что обслуживающий персонал находился в масках, однако все гости были без индивидуальных средств защиты.

Напомним, что жесткие карантинные ограничения в Киеве не предусматривают работу кафе и ресторанов даже в отелях (исключение – утренние часы). Впрочем один из помощников Тищенко заверил, что отмечание дня рождения жены нардепа якобы проходило в их доме. При этом авто Тищенко таки было замечено возле упомянутого отеля.

Известно, что гостей развлекала певица Катя Корецкая и танцовщицы. Судя по фото и видео, людей было не мало, ведь стол сервирован на большое количество персон.

Интерьер заведения был украшен перьями и свечами в стиле "Великого Гетсби". Также заметно, что никакая дистанция между столами и стульями для посетителей не соблюдается.

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