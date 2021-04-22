Украина Синоптики обновили прогноз: когда прекратятся дожди

2021-04-22 20:40

В воскресенье, 25 апреля, стоит ожидать погоду без существенных осадков. Вместе с тем, придут похолодание и заморозки ночью.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Завтра в большинстве областей, а послезавтра во всех регионах, кроме запада и юго-запада, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, в воскресенье без существенных осадков.

Температура завтра ночью 2-7° тепла, на западе страны на почве заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла, на юге и востоке 15-19°; в выходные ночью 24 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, 25 апреля в Украине, кроме юга, ожидаются заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 6-11° тепла, в юго-восточной части до 15°.

В Киевской области завтра ночью и утром кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.

Как мы писали раньше, в среду и четверг, 21-22 апреля, на большинстве территорий Украины осадков не ожидается. Кроме того, температура поднимется до 19° градусов, хотя ночью все еще будут заморозки.

21-22 апреля в большинстве областей Украины без осадков, лишь на северо-востоке небольшие, а 22 апреля в западных областях умеренные дожди.

Раньше мы сообщали, что в ближайшие дни в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Страну накроют дожди и грозы.

В ближайшее время циклон накроет дождями Юг Украины, а в течение суток накроет восточные и центральные области. Также на западе Украины ожидаются дожди, местами возможные грозы. В Карпатах могут быть ливни. К осадкам присоединится сильный ветер.