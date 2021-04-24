Украина Украинцев предупредили о неприятном «сюрпризе» в апрельских платежках за свет

2021-04-24 11:30

Украинцев, использующих электроэнергию для отопления домов, ждет неприятный сюрприз в платежках за апрель – компенсацию, которую ввели в начала года после отмены льготного тарифа на первые 100 кВт, они не получат.

Об этом пишет «Главком».

Согласно порядку предоставления компенсации, введенному Кабмином, на лицевые счета некоторых потребителей электроэнергии средства поступали, как частичная оплата за потребленное электричество в I квартале 2021 года. Также на этот же период был зафиксирован тариф на свет – 1,68 грн./кВт*ч, а позже его продлили и на апрель. Кроме того, сообщается о подготовленном постановлении о продлении тарифа на май и июнь.

Однако, отмечает издание, Кабмин не продлевал действие введенной компенсации для потребителей с электроотоплением. Также отмечается, что до запуска нового энергорынка в 2019 году, тарифы для населения устанавливала НКРЭКУ, которая четко определила, что для домохозяйств, использующих электроотопление, с 1 октября по 30 апреля установлен лимит потребления в 3000 кВт*ч по цене 0,9 грн./кВт*ч.

То есть, продление компенсации до 30 апреля после отмены льготного тарифа для таких домохозяйств было бы логичным.

Отметим, что в этом году потребители в домах, где установлено электроотопление, из-за холодной весны включали котлы, ведь несколько ночей в некоторых регионах Украины наблюдались даже заморозки.

Украинцы были уверены, что в период отопительного сезона для них действует льготный тариф, но теперь потребителей с электроотоплением в домах ждет «сюрприз» в платежках – отсутствие компенсации от государства. Отметим, что по большинству домохозяйств отмена компенсации ударить существенно, ведь в среднем сумма льготы по стране составлял 1250 гривен в месяц.

Издание также отмечает, что для потребителей, у который установлены двух- или трехзонные счетчики, понижающие коэффициенты продолжают действовать. К примеру, при двухзонном учете электрической энергии, ее цена в ночное время (с 23 часов до 7 часов) на 50% меньше. В другие часы суток действует полный тариф – 1,68 грн./кВт*час.

«Главком», ссылаясь на собственные источники в Кабмине сообщает, что «отмена зонных коэффициентов не рассматривается даже в среднесрочной перспективе. В то же время тариф на электроэнергию может существенно вырасти уже с 1 июля 2021 года. С этого момента, скорее всего, правительство прекратит регулировать цены на свет, будет введено рыночное регулирование. А это значит, что стоимость киловатта может подскочить до 3,2-3,5 грн.

Для тех, кто отапливает дома электрическими котлами, особенно важным остается вопрос дальнейшего существования ночных понижающих коэффициентов.

Отмечается, что понижающие коэффициенты будут действовать и при повышении тарифов. Сейчас для двух- и трехзонных счетчиков изначальный тариф используется 1,68 грн., а не 0,90 грн., как ранее. То есть, например при установленном двухзонном счетчике 50% от тарифа в ночное время сейчас составляет 0,84 грн., а не 0,45 грн, как раньше. То есть почти вдвое больше.

Соответственно почти вдвое с нового года выросла плата за электроотопление. Если раньше при отоплении дома площадью 100 кв. м нужно было платить в среднем 1,4 тыс. грн. в месяц, то сейчас сумма выросла до почти 2,7 тыс. грн.

Если же с июля электроэнергия подорожает до 3,5 грн., тогда в следующий отопительный сезон за отопление дома площадью около 100 квадратных метров придется выложить еще вдвое больше – свыше 5 тыс. грн. И причем это только в том случае, если Кабмин не примет решение об отмене понижающих коэффициентов.

Напомним, ранее сообщалось, что компания-энергопоставщик YASNO заявила о том, что более 10 тысяч киевлян получили компенсацию за электроэнергию.

Также сообщалось, что с начала отопительного сезона долг населения за жилищно-коммунальные услуги увеличился в 1,5 раза.