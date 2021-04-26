Украина ​Цены на газ в Украине с 1 мая: какие поставщики предлагают самый выгодный тариф

2021-04-26 19:00

Ряд поставщиков газа в Украину обнародовал фиксированную цену на газ для населения, которая будет действовать с 1 мая согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сообщает Газправда.

По состоянию на 26 апреля самые низкие годовые цены - от 7,88 грн до 7,96 грн за кубометр предложили 4 компании.

Цену 7,88 грн за кубометр предложило ООО "евод трейд" КП "Луцкводоканал", 7,89 грн - ООО "Черкассыгаз сбыт" и ООО "Уманьгаз сбыт", 7,96 грн - газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины".

По 7,98 грн за кубометр газ будут продавать ООО "Волиньелектрозбут" и ООО "Закарпатье Энергосбыт". Ряд региональных поставщиков обнародовали единую цену в 7,99 грн за кубометр. Предложения остальных компаний колеблются от 8,2 грн до 12,9 грн за кубометр.

И только несколько компаний установили значительно выше ценники: аж 13,5 грн за кубометр.