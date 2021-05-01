Украина фото + видео Благодатный огонь прибыл в Украину

2021-05-01 20:22

 

В субботу, 1 мая, глава делегации УПЦ МП митрополит Антоний получил Благодатный огонь в Иерусалиме – его привезли в Украину вечером.

Об этом сообщили в  пресс-службе ПЦУ архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия Зори.

Встреча Благодатного огня прошла в аэропорту Жуляны.

Православная церковь Украины (ПЦУ) получит его в воскресенье, 2 мая, около 10 утра.

"Значение и символика этой церемонии заключается в явлении святого, благословенного света, а не в самом огне, который является лишь носителем свет", - отмечается в публикации.

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