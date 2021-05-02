Украина Шмыгаль дал прогноз роста средней зарплаты

2021-05-02 12:30

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал прогноз роста средней заработной платы украинцев до конца текущего года на основе экономических показателей. Об этом он написал в посте на своей странице в Facebook.

"По данным Госкомстата в марте реальная зарплата (то есть с учетом инфляции) выросла на 9,5% по сравнению с мартом 2020 года и составила 13,6 тысячи гривен. Это на 2,2 тысячи гривен больше, чем за этот же месяц прошлого года. Наибольший рост зарплат за год было в Черновицкой (на + 31%), Донецкой (+ 30%) и Тернопольской (+ 27%) областях. Позитивный сценарий роста экономики свидетельствует о том, что к концу года средняя зарплата может достигнуть 14 500 гривен", - считает премьер.