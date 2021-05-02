Украина Тарифы на газ и свет, субсидии по-новому: что изменится в Украине с 1 мая

2021-05-02 12:00

С 1 мая в Украине вступают в силу ряд изменений. В частности, это касается тарифов на газ и электроэнергию.

О том, какие изменения ждут украинцев в этом месяце, читайте подробнее в материале АиФ.ua.

Субсидии

Начиная с мая получатели субсидий должны будут подать новую заявку на получение выплат.

Сейчас 92% субсидиантов, получают эти выплаты в денежной наличной форме. С мая все 100% будут получать субсидию живыми деньгами.

Также вводятся некоторые новые правила для тех, кому субсидия назначаться не будет. Если кто-то на депозитном счете в банке больше 100 000 гривен, покупает новую машину или валюту единовременно на сумму более 50 000 гривен - им субсидию не назначат, сообщил Шмыгаль.

Цены на газ

НАК Нафтогаз Украины завершает разработку фиксированных годовых тарифных планов, которые обнародуют в апреле. Новые тарифы начнут действовать с 1 мая 2021 года.

Тарифный план с фиксированной ценой, который введут в Украине, предоставлят по умолчанию всеми газоснабжающими компаниями, как это предусмотрено проектом решения НКРЭКУ.

Тариф на электричество

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла проект постановления № 5382 об обращении в Кабинет министров относительно принятия неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций.

В течение 14 календарных дней со дня вступления в силу постановления, установить льготную фиксированную цену на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций, в размере 70% действующего.

Выплаты ФЛП

По состоянию на 28 апреля выплачено 200 млн гривен. Всего заявления подали более 300 тысяч и наемных работников. Таким образом, средства получили менее 10% от тех, кто подал заявки (25 тысяч).

Всего заявления подали более 300 тысяч и наемных работников. Таким образом, средства получили менее 10% от тех, кто подал заявки (25 тысяч).

В то же время министр экономики Игорь Петрашко отметил, что «дальше процесс будет ритмичным».

Смена прописки онлайн

Украинцы смогут изменить место регистрации с помощью портала «Дія» уже с 17 мая.

Услуга будет доступна для:

- несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет по адресу места жительства родителей или одного из них;

- украинцев, имеющих ID-карты - по адресу жилья, сведения о котором внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, если лицо владеет жильем или получило электронное согласие на регистрацию от владельца или совладельца жилья.

Раньше мы уже сообщлаи, что в Государственной пограничной службе Украины объяснили график работы КПВВ на Донбассе на период майских праздников.