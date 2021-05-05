Украина Полиции не разрешили использовать электрошокеры: что отпугнуло депутатов и почему Украине нужен этот закон

2021-05-05 21:00

В Верховной Раде 29 апреля провалили важный законопроект относительно работы сотрудников правоохранительных органов. Авторы документа предлагали предоставить полицейским более широкие полномочия по использованию электрошокеров. Это, по словам первого замглавы МВД Антона Геращенко, позволило бы реже использовать огнестрельное оружие в ситуациях, когда злоумышленники пытаются нападать или оказывать сопротивление стражам порядка.

Журналисты разобрались, при каких условиях сейчас полицейские в Украине могут использовать электрошокеры, где их возможности заканчиваются и почему же парламент не поддержал законопроект.

В чем суть законопроекта?

Сейчас полицейские в Украине могут практиковать электрошоковые устройства в двух случаях:

Чтобы отбиваться от нападения на полицейского либо на другого человека или объект, находящийся под охраной.

Чтобы отбиваться от нападения животного, угрожающего жизни и здоровью человека.

В правительстве считают, что такие основания не в полной мере учитывают все ситуации для применения спецсредств. Поэтому предложили расширить основания, чтобы электрошоковые устройства могли применяться для:

задержания человека, который совершил административное или уголовное правонарушение и оказывает при этом физическое противодействие полицейскому;

задержания человека, который пытается убежать после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления;

задержания человека, который оказывает вооруженное сопротивление или пытается убежать из-под стражи;

задержания вооруженного человека, который угрожает применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

Сейчас в Украине полицейские могут практиковать наручники, дубинки, сетки для связывания, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и огнестрельное оружие. В МВД ожидали, что нардепы поддержат изменения, ведь широкое использование электрошокеров поможет уменьшить вероятность применения огнестрельного оружия, что приводит к гибели или тяжелым травмам нападающего.

"Электрошокеры используются в более чем 100 цивилизованных странах мира, в том числе в США и Европе. Для меня, как и для многотысячного коллектива патрульных полицейских, является непонятным то огромное сопротивление, которое оказывается сейчас отдельными народными избранниками или даже целыми фракциями, которые декларируют в своих программах европейский выбор Украины, против этого важного и эффективного закона, который необходим для сохранения жизни украинцев", – написал в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Однако в Раде не прислушались к министерству. Еще на этапе работы над законопроектом в комитете нардепы выражали беспокойство насчет использования электрошокера против людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или против беременных женщин, а также относительно предоставления права полицейскому использовать спецсредство именно при совершении человеком административных правонарушений.

В МВД надеются, что эти моменты в документе урегулируют и в Раде вернутся к его рассмотрению.