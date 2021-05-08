Украина Мороз до -4 и сбивающий с ног ветер. Спасатели предупредили украинцев об ухудшении погоды

2021-05-08 12:30

 

В ближайшие дни в Украину придут ночные заморозки и сильные порывы ветра.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в субботу, 8 мая.

Утром 8 мая и днем в Украине порывы северо-западного ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Ночью 9 и 10 мая в западных, северных, центральных, ночью 10 мая и в восточных и южных областях на поверхности почвы заморозки 0...-4°.

В Киевской области 8 мая днем ​​порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый). Ночью 9 и 10 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-4°.

В столице сегодня днем порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее мы писали, что циклон Gregor принесет в Украину дожди и похолодание. В Украине пройдут кратковременные дожди и вслед за фронтом, с запада, постепенно будет поступать еще более прохладный воздух, который принесет похолодание.

Как сообщалось, 6 мая, антициклон Trudi, который обеспечивал преимущественно малооблачную и теплую погоду, начал сдавать позиции над Украиной и отступать в восточном направлении. Вслед за ним в Украину с запада ворвался холодный фронт с дождями и мокрым снегом.

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