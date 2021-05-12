Украина С 1 июля Wizz Air открывает рейсы Киев - Абу-Даби, цена стартует от 39,99 евро

2021-05-12 08:39

С 1 июля 2021 года авиакомпания Wizz Air начнет выполнять регулярные рейсы между Киевом и Абу-Даби.

Как сообщает ЦТС со ссылкой на информацию, обнародованную перевозчиком, рейсы из Украины будут осуществляться из аэропорта в Борисполе.

"Рейсы будут выполняться трижды в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

В Wizz Air заявляют, что билеты в одну сторону доступны по цене от 39,99 евро.

Перелеты будут осуществляться на Airbus A321neo. Флот Wizz Air Abu Dhabi состоит из четырех таких лайнеров.