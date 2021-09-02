Коронавирус Wizz Air обязал всех своих сотрудников пройти полный курс вакцинации

2021-09-02 13:24

С первого декабря на рейсах венгерской лоукост-авиакомпании Wizz Air смогут работать только полностью вакцинированные от коронавируса сотрудники, сообщает DW.

Новое правило относительно полной вакцинации от коронавируса будет касаться как пилотов, так и бортпроводников Wizz Air.

Если по медицинским показателям сотрудники не смогут сделать прививку, они будут обязаны регулярно делать тесты на антиген или ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию.

Известно, что австралийская авиакомпания Qantas и швейцарский авиаперевозчик Swiss объявили, что с 15 ноября также введут требование обязательной вакцинации от коронавируса для своего летного персонала.

 

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