Коронавирус Wizz Air обязал всех своих сотрудников пройти полный курс вакцинации

2021-09-02 13:24

С первого декабря на рейсах венгерской лоукост-авиакомпании Wizz Air смогут работать только полностью вакцинированные от коронавируса сотрудники, сообщает DW.

Новое правило относительно полной вакцинации от коронавируса будет касаться как пилотов, так и бортпроводников Wizz Air.

Если по медицинским показателям сотрудники не смогут сделать прививку, они будут обязаны регулярно делать тесты на антиген или ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию.

Известно, что австралийская авиакомпания Qantas и швейцарский авиаперевозчик Swiss объявили, что с 15 ноября также введут требование обязательной вакцинации от коронавируса для своего летного персонала.