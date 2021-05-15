Украина Кому, за что и на сколько могут урезать пенсию: пояснение ПФУ

2021-05-15 15:00

В Пенсионном фонде рассказали, по каким причинам могут урезать пенсию. В некоторых случаях размер выплат может быть уменьшен в половину.

Об этом сообщает "Апостроф".

Заместитель директора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Любовь Бричек рассказала, что чаще всего выплаты уменьшают из-за переплаты, которая произошла по вине пенсионера.

Это случается, если получатель выплат не известил Пенсионный фонд о своем трудоустройстве или занятие предпринимательской деятельностью. Согласно закону, работающие пенсионеры и пенсионеры-предприниматели не имеют права получать доплаты, надбавки, повышения, а также перерасчеты доплат к пенсии в случае изменения прожиточного минимума до своего увольнения.

Таким образом если получатель пенсии скрывает свое трудоустройство, может образоваться переплата, которая впоследствии будет взыскана. Размер взыскания иногда достигает 50%.

Кроме указанной причины есть и другие. Например, погашение долга по алиментам, штрафа за нарушение правил дорожного движения, исполнительных сборов, кредитных обязательств и прочее.

Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" основанием для взыскания части пенсии могут быть постановления, приговоры и решения суда, исполнительные предписания нотариусов и другие документы.