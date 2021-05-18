Украина Три знака Зодиака будут купаться в деньгах и любви летом 2021 - такого везения еще не знали

2021-05-18 17:00

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым ближайшее лето принесет массу приятных сюрпризов и рассказали, кто сможет разбогатеть уже в июне.

Об этом пишет "Слова и фразы".

Близнецы

Этим летом звезды усилят харизму и обаяние Близнецов, что обеспечит им успех у противоположного пола. Им будет везти как во флирте, так и в поисках второй половинки. Вместе с тем, усилившаяся привлекательность представителей знака поможет им и в сфере бизнеса. Особенно успешными будут те Близнецы, которые трудятся в сферах, предполагающих общение с клиентами.

Дева

Удача будет сопровождать Дев в финансовой сфере. Успешными будут проекты, поиски новых источников дохода, запуск своего бизнеса. Звезды усилят интуицию представителей знака, которая и без того довольно тонкая. Это поможет им значительно преуспеть в творческой деятельности и в любой работе, связанной с рисками. Астрологи советуют часть денег потратить на создание нового образа.

Весы

Это - главные везунчики будущего лета. Однако, предсказать, в какой именно сфере проявится везение, трудно. Во многих случаях это будет фантастически удачное стечение обстоятельств. Астрологи советуют Весам расслабиться и плыть по течению, занимаясь своими самыми любимыми делами. Многим именно таким образом удастся "приплыть" к большому успеху. Более того, провалы в одной сфере станут началом чего-то хорошего в другой.