Украина Рада приняла закон о наказании за военные преступления

2021-05-20 16:20

В четверг, 20 мая, Верховная рада приняла законопроект № 2689 “О наказании за военные преступления” во втором чтении.

Законопроект поддержали 248 нардепов.

Документ предусматривает введение универсальной юрисдикции в отношении агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений.

Закон регламентирует уголовную ответственность военных командиров и исполняющих их обязанности за соответствующие международные преступления.

В документе прописаны особенности ответственности за агрессию, геноцид, преступления против человечности и военные преступления; а также за преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Согласно закону публичные призывы к совершению акта агрессии или развязывание вооруженного конфликта немеждународного характера влекут наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Планирование или подготовка акта агрессии, являющимся грубым нарушением Устава ООН, совершенное руководителем государства, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненно.

За умышленное убийство лица, которое находится под защитой международного гуманитарного права, в ходе международного или внутреннего вооруженного конфликта грозит тюрьма на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным.

От семи до пятнадцати лет лишения свободы можно получить за:

насильственное перемещение населения как в пределах государства, так и за эти пределы;

привлечение лица моложе 15 лет в состав вооруженных сил и иных военных формирований, которые участвуют в вооруженном конфликте;

лишение лица, которое находится под защитой международного гуманитарного права, права на справедливое и надлежащее судопроизводство;

надругательство над человеческим достоинством;

захват или удержание лица в качестве заложника;

незаконное лишение свободы;

изнасилование, сексуальную эксплуатацию или любые другие формы сексуального насилия;

пытки или иное бесчеловечное обращение, которым также считается незаконное проведение любых опытов над человеком;

причинение тяжких или средней степени тяжести телесных повреждений.

Умышленный захват, повреждение и уничтожение имущества в условиях вооруженного конфликта, если это не обосновывается военной необходимостью, наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет. В случае масштабных действий срок заключения может быть увеличен до пятнадцати лет.

От семи до двенадцати лет грозит за умышленное нанесение удара по:

персоналу, объектам, материалам, оборудованию, транспортным средствам, которые оказывают гуманитарную помощь или входят в состав миссии по поддержанию мира в соответствии с Уставом ООН;

зданиям, материалам, оборудованию, медицинским учреждениям или транспортным средствам, обозначенным отличительной эмблемой или медицинскому персоналу с опознавательными знаками.

В случае смерти или тяжелого увечья потерпевшего те же действия повлекут тюремное заключение на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное.

Тяжкие телесные повреждения или смерть потерпевшего, причиненные с незаконным использованием во время конфликта опознавательных знаков ООН или противника, влекут наказание в виде лишения свободы от семи до пятнадцати лет или пожизненное.

Напомним, в первом чтении Верховная рада Украины одобрила законопроект № 2689 в сентябре 2020 года.