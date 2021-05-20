В четверг, 20 мая, Верховная рада приняла законопроект № 2689 “О наказании за военные преступления” во втором чтении.
Законопроект поддержали 248 нардепов.
Документ предусматривает введение универсальной юрисдикции в отношении агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений.
Закон регламентирует уголовную ответственность военных командиров и исполняющих их обязанности за соответствующие международные преступления.
В документе прописаны особенности ответственности за агрессию, геноцид, преступления против человечности и военные преступления; а также за преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.
Согласно закону публичные призывы к совершению акта агрессии или развязывание вооруженного конфликта немеждународного характера влекут наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.
Планирование или подготовка акта агрессии, являющимся грубым нарушением Устава ООН, совершенное руководителем государства, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненно.
За умышленное убийство лица, которое находится под защитой международного гуманитарного права, в ходе международного или внутреннего вооруженного конфликта грозит тюрьма на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным.
От семи до пятнадцати лет лишения свободы можно получить за:
Умышленный захват, повреждение и уничтожение имущества в условиях вооруженного конфликта, если это не обосновывается военной необходимостью, наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет. В случае масштабных действий срок заключения может быть увеличен до пятнадцати лет.
От семи до двенадцати лет грозит за умышленное нанесение удара по:
В случае смерти или тяжелого увечья потерпевшего те же действия повлекут тюремное заключение на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное.
Тяжкие телесные повреждения или смерть потерпевшего, причиненные с незаконным использованием во время конфликта опознавательных знаков ООН или противника, влекут наказание в виде лишения свободы от семи до пятнадцати лет или пожизненное.
Напомним, в первом чтении Верховная рада Украины одобрила законопроект № 2689 в сентябре 2020 года.