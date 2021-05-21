Украина У Кличко подтвердили, что проезд метро и наземном транспорте Киева подорожает

2021-05-21 13:43

Проезд в столичном метрополитене и наземном общественном транспорте подорожает, однако точная цена проезда пока еще не определена.

"Коммунальные перевозчики Киева работают в минус - из столичного бюджета приходится компенсировать миллиардные убытки", -  рассказал депутат Киевского горсовета и советник мэра Дмитрий Белоцерковец в эфире программы Київ: Вголос.

По его словам, новая стоимость билетов должна стать компромиссной и для перевозчиков, и для пассажиров. При этом он заверил, что стоимость проезда не подскочит за 20 гривен.

"Если цена за топливо, электроэнергию растет, то и увеличивается проезд. Ни 25 гривен, ни 20 - не будет", - утверждает депутат.

По словам чиновника, в настоящее время среди депутатов идет активная дискуссия, каким может быть тариф.

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Когда и какие вакцины от коронавируса прибудут в Украину - Шмыгаль озвучил график 2021-05-21 12:23