Украина У Кличко подтвердили, что проезд метро и наземном транспорте Киева подорожает

2021-05-21 13:43

Проезд в столичном метрополитене и наземном общественном транспорте подорожает, однако точная цена проезда пока еще не определена.

"Коммунальные перевозчики Киева работают в минус - из столичного бюджета приходится компенсировать миллиардные убытки", - рассказал депутат Киевского горсовета и советник мэра Дмитрий Белоцерковец в эфире программы Київ: Вголос.

По его словам, новая стоимость билетов должна стать компромиссной и для перевозчиков, и для пассажиров. При этом он заверил, что стоимость проезда не подскочит за 20 гривен.

"Если цена за топливо, электроэнергию растет, то и увеличивается проезд. Ни 25 гривен, ни 20 - не будет", - утверждает депутат.

По словам чиновника, в настоящее время среди депутатов идет активная дискуссия, каким может быть тариф.